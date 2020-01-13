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В Тюмени в Заречном парке построят дамбу и благоустроят сквер Якова Неумоева

13 января 2020, 13:02
Фото: pixabay.com
сквер
Заместитель главы областной столицы Павел Перевалов сообщил о планах по благоустройству города.

В текущем году будут благоустроены 52 дворовые и четыре общественные территории города. После 18 января работы начнутся в Заречном парке, строители возведут противопаводковую дамбу. До конца лета благоустроят сквер Якова Неумоева.

«Около микрорайона Малахово должен появиться новый сквер – Никольский. На территории общей площадью около 10 га появятся дорожки, скамейки и детские площадки», - отмечают СМИ.

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До конца 2020 года будут благоустроены шесть зелёных уголков на улицах Инженерной, Республики и Московском тракте. Финансирование на благоустройство территорий выделено из федерального, регионального и городского бюджета в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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