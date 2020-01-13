Расширение ТКАД: автор экспертизы парка «Тополя» ответил на обвинения в фальсификации

Именно он подготовил заключение о том, что расширение объездной дороги не окажет критического воздействия на памятник природы. Ранее активисты из Комарово и Патрушева обнаружили, что тюменское областное отделение «Русского ботанического общества», чья печать стоит на документе, перестало существовать еще в 2008 году.