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Расширение ТКАД: автор экспертизы парка «Тополя» ответил на обвинения в фальсификации

13 января 2020, 10:40
Фото: 1Mi
Тюмень
Кандидат биологических наук Валерий Глазунов ответил на обвинения в фальсификации экспертного заключения о воздействии расширения ТКАД на парк «Тополя» около Тюмени, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Именно он подготовил заключение о том, что расширение объездной дороги не окажет критического воздействия на памятник природы. Ранее активисты из Комарово и Патрушева обнаружили, что тюменское областное отделение «Русского ботанического общества», чья печать стоит на документе, перестало существовать еще в 2008 году.

По словам Глазунова, изначально экспертизу проекта заказала инициативная группа жителей поселков. Заключение было проигнорировано. Далее документ был предоставлен областному департаменту недропользования.

«Печать там стоит нормальная. На ней нет никаких реквизитов. Возможно, она уже недействительная», - отметил эксперт.

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Валерий Глазунов признал, что юрлицо перестало существовать, «но мы входим в состав общероссийской общественной организации и можем осуществлять свою деятельность». Он отметил, что экспертиза проведена на безвозмездной основе. Вывод экспертов - негативное воздействие на парк в любом случае будет, но не критическое.

#Новости#Эксперт#ТКАД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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