Расширение ТКАД: тюменцы подозревают чиновников в фальсификации документов

«Речь идет об экспертном заключении тюменского областного отделения «Русского ботанического общества». Предоставленный документ датирован сентябрем прошлого года, но мы выяснили, что эта организация была ликвидирована как юридическое лицо еще в 2008 году», - отметил адвокат представляющий жителей поселков.
Очередное заседание суда по строительству развязки на ТКАД прошло 10 января. Истцы заявили о фальсификации документов. Судья попросил представителей правительства предоставить документацию о парке «Тополя» на следующем заседании.
Строительство новой развязки на Червишевском тракте вызывает недовольство жителей Комарово и Патрушева. В настоящий момент работа над проектом расширения ТКАД приостановлены.