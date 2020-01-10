Расширение ТКАД: тюменцы подозревают чиновников в фальсификации документов

«Речь идет об экспертном заключении тюменского областного отделения «Русского ботанического общества». Предоставленный документ датирован сентябрем прошлого года, но мы выяснили, что эта организация была ликвидирована как юридическое лицо еще в 2008 году», - отметил адвокат представляющий жителей поселков.