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Расширение ТКАД: тюменцы подозревают чиновников в фальсификации документов

10 января 2020, 10:13
Фото: pixabay.com
суд
Жители коттеджных поселков Комарово и Патрушева подозревают тюменских чиновников в фальсификации. Среди доказательств, представленных в суд, они обнаружили заключение ликвидированной 11 лет назад организации, сообщает 72.ru.
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Тюмень

«Речь идет об экспертном заключении тюменского областного отделения «Русского ботанического общества». Предоставленный документ датирован сентябрем прошлого года, но мы выяснили, что эта организация была ликвидирована как юридическое лицо еще в 2008 году», - отметил адвокат представляющий жителей поселков.

Очередное заседание суда по строительству развязки на ТКАД прошло 10 января. Истцы заявили о фальсификации документов. Судья попросил представителей правительства предоставить документацию о парке «Тополя» на следующем заседании.

Строительство развязки на ТКАД у Комарово отложили на один год
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Строительство новой развязки на Червишевском тракте вызывает недовольство жителей Комарово и Патрушева. В настоящий момент работа над проектом расширения ТКАД приостановлены.

#Новости#Чиновники#Суды#ТКАД#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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