Эксперты оценили работу нацпроекта по безопасным дорогам за 2018 год

Ко всему прочему, как сообщает телеграмм-канал “Мейстер”, ряд регионов предоставил неверные данные о наличии и объемах аварийных отрезков дорог. К примеру, администрация Ярославской области заявила, что таких участков у них нет, но аудиторы отметили пятикратное увеличение их количества.
Тем не менее, подобными “приписками” уже мало кого можно сегодня шокировать. Большая часть чиновников умело использует проблему передачи данных из центра в региона. Кроме того, они активно “жонглируют” техническими данными различных постановлений. Так, сегодня нет единого стандарта для оценки состояния дорожного полотна. Такая брешь в законодательстве позволяет трактовать его в свою пользу.
В 2019 году власти все же обратили внимание на реализацию нацпроектов и взялись за их слабые места.