Эксперты оценили работу нацпроекта по безопасным дорогам за 2018 год

Тем не менее, подобными “приписками” уже мало кого можно сегодня шокировать. Большая часть чиновников умело использует проблему передачи данных из центра в региона. Кроме того, они активно “жонглируют” техническими данными различных постановлений. Так, сегодня нет единого стандарта для оценки состояния дорожного полотна. Такая брешь в законодательстве позволяет трактовать его в свою пользу.