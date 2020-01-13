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Эксперты оценили работу нацпроекта по безопасным дорогам за 2018 год

13 января 2020, 10:00
Фото: pxhere.com
Специалисты Счетной палаты провели анализ итогов национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” за 2018 год. Итоги проверки оказались плачевными: ни один из субъектов РФ полностью не реализовал план.

Ко всему прочему, как сообщает телеграмм-канал “Мейстер”, ряд регионов предоставил неверные данные о наличии и объемах аварийных отрезков дорог. К примеру, администрация Ярославской области заявила, что таких участков у них нет, но аудиторы отметили пятикратное увеличение их количества.

Тем не менее, подобными “приписками” уже мало кого можно сегодня шокировать. Большая часть чиновников умело использует проблему передачи данных из центра в региона. Кроме того, они активно “жонглируют” техническими данными различных постановлений. Так, сегодня нет единого стандарта для оценки состояния дорожного полотна. Такая брешь в законодательстве позволяет трактовать его в свою пользу.

В 2019 году власти все же обратили внимание на реализацию нацпроектов и взялись за их слабые места.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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