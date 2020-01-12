В России подвели итоги продвижения нацпроектов в 2019 году

Также специалисты обсудили такие нацпроекты, как сельское хозяйство, где на первом месте вопрос о качестве продукции. Относительно нацпроекта «Демография» специалисты пояснили, что 80% работы идёт внутри регионов. Были устранены такие вопиющие вещи, как маленькие выплаты на детей, которым больше полутора лет, но меньше трёх, но начиная с этого года, это исправят.