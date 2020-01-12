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В России подвели итоги продвижения нацпроектов в 2019 году

12 января 2020, 05:09
Фото: 1Mi
В Москве обсудили нацпроекты
В пошедшем, 2019, году российские национальные проекты начали развиваться по сформированным планам, сообщают «Новые известия» ссылаясь на мнение руководителя лаборатории социальных исследований института региональных проблем Петра Кирьяна.

«Некоторые нацпроекты были вынесены на госсоветы, где был проведен оперативный разбор. Среди успешных проектов можно назвать по безопасности дорожного движения», пишут «Новые известия» ссылкой на Петра Кирьяна.

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Относительно здравоохранения были названы некоторые отставания, в частности в области первичного звена медпомощи, исправить все замечания планируют в течении 1,5 лет.

В сфере строительства специалисты обсудили объемы и переход на эскроу счета. Отмечается, что проблема дольщиков решается в плановом режиме.

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Также специалисты обсудили такие нацпроекты, как сельское хозяйство, где на первом месте вопрос о качестве продукции. Относительно нацпроекта «Демография» специалисты пояснили, что 80% работы идёт внутри регионов. Были устранены такие вопиющие вещи, как маленькие выплаты на детей, которым больше полутора лет, но меньше трёх, но начиная с этого года, это исправят.

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Отстает программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. По экологии запущен механизм финансирования строительства заводов по утилизации и переработке мусора. Из-за тог, что местные власти иногда не информируют население, там случаются протесты, вопросы непонимания.

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#Новости#Национальные проекты#Политика#Касается каждого#Тюмень#Юлия Райтер Граб
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