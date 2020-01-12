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Тюменцев просят привозить елки в зоопарк для животных

12 января 2020, 07:57
Фото: 1Mi
Тюменцев просят отдавать новогодние елки в зоопарк
Жителей областного центра просят после прошедших праздников не выбрасывать живые елки на улицу, а привозить их в зоопарк, что находится рядом с поселком Винзили, пишет «Тюменская область сегодня».
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Тюмень

Жителей областного центра просят после прошедших праздников не выбрасывать живые елки на улицу, а привозить их в зоопарк, что находится рядом с поселком Винзили, пишет «Тюменская область сегодня».

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«В принципе массового выноса деревьев на контейнерные площадки пока нет. Основное их поступление ждут после 14 января, когда жители отметят старый новый год», сообщает «ТОС» ссылаясь на пресс-службе регионального оператора

В зоопарке журналистам рассказали, что пока что елки им привозили только один раз, но они будут ждать до конца февраля.

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Хвою любят есть верблюды и другие животным, потому что в ней содержится много витаминов. Кроме того, ветки сотрудники зоопарка используют для обустройства лежанок животных.

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