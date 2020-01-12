Тюменцев просят привозить елки в зоопарк для животных

Жителей областного центра просят после прошедших праздников не выбрасывать живые елки на улицу, а привозить их в зоопарк, что находится рядом с поселком Винзили, пишет «Тюменская область сегодня».
«В принципе массового выноса деревьев на контейнерные площадки пока нет. Основное их поступление ждут после 14 января, когда жители отметят старый новый год», сообщает «ТОС» ссылаясь на пресс-службе регионального оператора
В зоопарке журналистам рассказали, что пока что елки им привозили только один раз, но они будут ждать до конца февраля.
Хвою любят есть верблюды и другие животным, потому что в ней содержится много витаминов. Кроме того, ветки сотрудники зоопарка используют для обустройства лежанок животных.