nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские врачи спасли малышку весом 600 граммов

10 января 2020, 06:26
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменские врачи спасли малышку весом 600 граммов
Врачи ОКБ №2 спасли девочку весом чуть более 600 граммов, страдавшую от заболевания кишечника, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«В отделение реанимации новорожденных малышку доставили практически сразу после появления на свет с некротизирующим энетероколитом. В большом проценте случаев патология приводит к летальному исходу», — говорится в сообщении.

Некротизирующий энтероколит — это воспалительное заболевание кишечника. Чаще всего он развивается у новорожденных с низкой массой тела.

Врачи скорой спасли за праздники 320 тюменцев
Узнать подробнее

По словам медиков, операция осложняется тем, что родившихся раньше срока детей не сформированы системы организма. И важно не просто спасти жизнь малышам, но и обеспечить ее качество.

«На сегодняшний день жизни крохи ничто не угрожает, малышка активно идет на поправку», — рассказали в департаменте.

Врачи напомнили будущим мамам, что предупредить заболевание проще, чем лечить. Женщинам посоветовали заранее планировать беременность и заботиться о своем здоровье и благополучии малыша.

Материалы по теме
В Тюмени полуторагодовалая девочка чуть не подавилась сосиской
#Новости#Медицина#Дети#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25