Тюменские врачи спасли малышку весом 600 граммов

«В отделение реанимации новорожденных малышку доставили практически сразу после появления на свет с некротизирующим энетероколитом. В большом проценте случаев патология приводит к летальному исходу», — говорится в сообщении.
Некротизирующий энтероколит — это воспалительное заболевание кишечника. Чаще всего он развивается у новорожденных с низкой массой тела.
По словам медиков, операция осложняется тем, что родившихся раньше срока детей не сформированы системы организма. И важно не просто спасти жизнь малышам, но и обеспечить ее качество.
«На сегодняшний день жизни крохи ничто не угрожает, малышка активно идет на поправку», — рассказали в департаменте.
Врачи напомнили будущим мамам, что предупредить заболевание проще, чем лечить. Женщинам посоветовали заранее планировать беременность и заботиться о своем здоровье и благополучии малыша.