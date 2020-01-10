Тюменские свиньи прославились на весь мир

Британская DailyMail поместила материал под заголовком «Три поросенка сходили в супермаркет: трио сбежавших поросят устроило погром в российском продуктовом магазине, разбив две бутылки коньяка и вылакав его с пола».
В газете опубликованы фотографии и видеоролики, сделанные пользователями соцсетей. Статью процитировали почти тысячу раз.
В комментариях к материалу британского издания читатели оставили больше 30 комментариев. Сред них были такие: «По крайней мере, хрюшки не дали коньяку пропасть! Да и прибрали за собой», «У них хотя бы хороший вкус», «Найден лучший соус к свинине».
Напомним, 5 января в один из сетевых магазинов забежали три поросенка. Они начали есть овощи и зелень с нижних полок, а потом забежали в алкогольный отдел. Свиньи разбили две бутылки коньяка и слизали его с пола. Работники магазины выгнали поросят на улицу, откуда их и забрали хозяева.