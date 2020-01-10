Тюменские свиньи прославились на весь мир

Напомним, 5 января в один из сетевых магазинов забежали три поросенка. Они начали есть овощи и зелень с нижних полок, а потом забежали в алкогольный отдел. Свиньи разбили две бутылки коньяка и слизали его с пола. Работники магазины выгнали поросят на улицу, откуда их и забрали хозяева.