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Тюменские свиньи прославились на весь мир

10 января 2020, 08:31
Фото: ЧС Тюмень
Тюменские свиньи прославились на весь мир
Иностранные СМИ заинтересовались историей трех поросят, выпивших коньяка в одном из тюменских супермаркетов. Материалы о свиньях опубликованы в британских, украинских и даже бразильских изданиях.
Сюжет
Тюмень

Британская DailyMail поместила материал под заголовком «Три поросенка сходили в супермаркет: трио сбежавших поросят устроило погром в российском продуктовом магазине, разбив две бутылки коньяка и вылакав его с пола».

В газете опубликованы фотографии и видеоролики, сделанные пользователями соцсетей. Статью процитировали почти тысячу раз.

Три поросенка налакались коньяка в тюменском магазине
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В комментариях к материалу британского издания читатели оставили больше 30 комментариев. Сред них были такие: «По крайней мере, хрюшки не дали коньяку пропасть! Да и прибрали за собой», «У них хотя бы хороший вкус», «Найден лучший соус к свинине».

Напомним, 5 января в один из сетевых магазинов забежали три поросенка. Они начали есть овощи и зелень с нижних полок, а потом забежали в алкогольный отдел. Свиньи разбили две бутылки коньяка и слизали его с пола. Работники магазины выгнали поросят на улицу, откуда их и забрали хозяева.

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#Новости#СМИ#Происшествия#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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