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Три поросенка налакались коньяка в тюменском магазине

7 января 2020, 07:55
Фото: Реальная Тюмень
Три поросенка налакались коньяка в тюменском магазине
Три свиньи забежали в один из сетевых магазинов в микрорайоне «Европейский» в Тюмени, сообщил паблик «Типичная Тюмень».
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Тюмень

Инцидент случился 5 января. Животные явно были голодны, потому что принялись есть зелень и овощи с нижних полок витрин. Сотрудники магазина не сразу отреагировали на появление поросят в магазине, и животные успели разбить две бутылки коньяка. Они вылакали разлившееся по полу спиртное.

Сотрудники магазина вывели необычных посетителей на улицу, откуда их забрали хозяева. Тюменцы рассказали, что свинья сбежали в то время, когда владельцы пошли смотреть на фейерверки.

Пользователи соцсети отнеслись к появлению на улице свиней добродушно. Большинство шутили о том, что 2019 год не хочет уходить, если символы года бегают по улице.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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