Три поросенка налакались коньяка в тюменском магазине

Инцидент случился 5 января. Животные явно были голодны, потому что принялись есть зелень и овощи с нижних полок витрин. Сотрудники магазина не сразу отреагировали на появление поросят в магазине, и животные успели разбить две бутылки коньяка. Они вылакали разлившееся по полу спиртное.
Сотрудники магазина вывели необычных посетителей на улицу, откуда их забрали хозяева. Тюменцы рассказали, что свинья сбежали в то время, когда владельцы пошли смотреть на фейерверки.
Пользователи соцсети отнеслись к появлению на улице свиней добродушно. Большинство шутили о том, что 2019 год не хочет уходить, если символы года бегают по улице.