Три поросенка налакались коньяка в тюменском магазине

Инцидент случился 5 января. Животные явно были голодны, потому что принялись есть зелень и овощи с нижних полок витрин. Сотрудники магазина не сразу отреагировали на появление поросят в магазине, и животные успели разбить две бутылки коньяка. Они вылакали разлившееся по полу спиртное.