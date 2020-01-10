После аварии под Уватом фокстерьер убежал из искореженной машины в лес на 1,5 км

По данным ведомства, в Уватском районе столкнулись Mazdа 6 и грузовик МАЗ. Японский автомобиль превратился в груду искореженного металла, но двое пострадавших были в сознании.
«После оказания первой помощи пришедшие в себя люди вспомнили, что в машине они были не одни», - пояснили специалисты МЧС по Тюменской области.
Спасатели принялись за поиски фокстерьера по кличке Чуня. Она от испуга убежала в лес. Специалисты смогли обнаружить следы животного около искореженной машины. Фокстерьера удалось найти в 1,5 км от места ДТП и передать хозяевам.