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После аварии под Уватом фокстерьер убежал из искореженной машины в лес на 1,5 км

10 января 2020, 10:34
Фото: МЧС по Тюменской области
После аварии под Уватом фокстерьер убежал из искореженной машины в лес
Спасатели МЧС смогли разыскать собаку, которая сбежала после серьезного ДТП на трассе. В аварии 9 января пострадали два человека.

По данным ведомства, в Уватском районе столкнулись Mazdа 6 и грузовик МАЗ. Японский автомобиль превратился в груду искореженного металла, но двое пострадавших были в сознании.

Фото: МЧС

«После оказания первой помощи пришедшие в себя люди вспомнили, что в машине они были не одни», - пояснили специалисты МЧС по Тюменской области.

В МЧС напоминают, что несчастные случаи чаще происходят второго января
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Спасатели принялись за поиски фокстерьера по кличке Чуня. Она от испуга убежала в лес. Специалисты смогли обнаружить следы животного около искореженной машины. Фокстерьера удалось найти в 1,5 км от места ДТП и передать хозяевам.

#Новости#Собаки#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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