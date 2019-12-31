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В МЧС напоминают, что несчастные случаи чаще происходят второго января

31 декабря 2019, 13:17
Фото: ЧС Тюмень
Тюмень
По данным МЧС, несчастные случаи в новогодние праздники чаще всего происходят не первого, а второго января.

В новогодние праздники спасатели чаще сего выезжают на вызовы связанные с запуском фейерверков и неосторожного обращения с огнём. Больше всего несчастных случаев фиксируется после Нового года. Часто причиной тяжелых последствий становится чрезмерное употребление алкоголя. Специалисты рекомендуют проявить осторожность при работе электрообогревателей и других приборов.

«До 70% серьезных возгораний в праздники происходят ночью», - отмечают специалисты МЧС.

ГИБДД Тюменской области напоминает, что в праздники сотрудники ведомства проводят рейды и проверки водителей на трезвость.

#Новости#МЧС#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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