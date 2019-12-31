В МЧС напоминают, что несчастные случаи чаще происходят второго января

В новогодние праздники спасатели чаще сего выезжают на вызовы связанные с запуском фейерверков и неосторожного обращения с огнём. Больше всего несчастных случаев фиксируется после Нового года. Часто причиной тяжелых последствий становится чрезмерное употребление алкоголя. Специалисты рекомендуют проявить осторожность при работе электрообогревателей и других приборов.