Антипинскому НПЗ не хватит денег на оплату долгов

30 декабря 2019 года арбитражный суд Тюменской области признал НПЗ банкротом и назначил конкурсного управляющего. Компания «Трансойл» выступала против начала конкурсного производства. По словам юристов компании, в финансовый отчет Антипинского НПЗ не были включены данные за 2019 год, то есть документ составлен неправильно.