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Антипинскому НПЗ не хватит денег на оплату долгов

10 января 2020, 05:24
Фото: Наш город / 1Mi
Антипинскому НПЗ не хватит денег на оплату долгов
Стоимость Антипинского НПЗ почти на 100 млрд меньше суммы его долгов, пишет URA.RU со ссылкой на сведения «Федресурса».
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Тюмень

Балансовая стоимость предприятия составляет 186,57 млрд рублей. Эта сумма значительно ниже задолженности перед кредиторами, которая достигла 252,2 млрд рублей. Из них почти 170 млрд — долг НПЗ перед Сбербанком.

Ранее СМИ оценивали долги предприятия в 347 млрд рублей.

Долг 252 млрд рублей: Антипинский НПЗ признан банкротом
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30 декабря 2019 года арбитражный суд Тюменской области признал НПЗ банкротом и назначил конкурсного управляющего. Компания «Трансойл» выступала против начала конкурсного производства. По словам юристов компании, в финансовый отчет Антипинского НПЗ не были включены данные за 2019 год, то есть документ составлен неправильно.

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#Новости#Антипинский НПЗ#Тюмень#Мария Райтер#Экономика
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