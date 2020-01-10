Антипинскому НПЗ не хватит денег на оплату долгов

Балансовая стоимость предприятия составляет 186,57 млрд рублей. Эта сумма значительно ниже задолженности перед кредиторами, которая достигла 252,2 млрд рублей. Из них почти 170 млрд — долг НПЗ перед Сбербанком.
Ранее СМИ оценивали долги предприятия в 347 млрд рублей.
30 декабря 2019 года арбитражный суд Тюменской области признал НПЗ банкротом и назначил конкурсного управляющего. Компания «Трансойл» выступала против начала конкурсного производства. По словам юристов компании, в финансовый отчет Антипинского НПЗ не были включены данные за 2019 год, то есть документ составлен неправильно.