Житель Ишима ударил оппонента бутылкой шампанского по голове

В праздничные выходные в Ишимском районе 30-летнего мужчину травмировали ударом бутылкой шампанского по голове, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Пострадавший получил тяжкий вред здоровью и был доставлен в больницу. На место происшествия выехали сотрудники полиции.
«Установлено, что в день преступления мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим знакомым. После драки юноша обратился за помощью к своему 29-летнему другу. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого и пострадал ишимец», сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».