Житель Ишима ударил оппонента бутылкой шампанского по голове

«Установлено, что в день преступления мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим знакомым. После драки юноша обратился за помощью к своему 29-летнему другу. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого и пострадал ишимец», сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.