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Житель Ишима ударил оппонента бутылкой шампанского по голове

9 января 2020, 07:30
Фото: 1Mi
В Ишимком районе мужчину ударили бутылкой по голове
В праздничные выходные в Ишимском районе 30-летнего мужчину травмировали ударом бутылкой шампанского по голове, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Полиция

В праздничные выходные в Ишимском районе 30-летнего мужчину травмировали ударом бутылкой шампанского по голове, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Пострадавший получил тяжкий вред здоровью и был доставлен в больницу. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

«Установлено, что в день преступления мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался со своим знакомым. После драки юноша обратился за помощью к своему 29-летнему другу. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого и пострадал ишимец», сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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