Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл престижную многодневку «Тур де ски»

«Победу по итогам всех гонок одержал инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации лейтенант Александр Большунов», — говорится в сообщении.
В итоговых день соревнований россиянин пришел к финишу третьим, но набрал больше всех очков по итогам соревнований. Это первая победа тюменца в «Тур де Ски».
Серебро также досталось россиянину, Сергею Устюгову. Он уже участвовал в подобных гонках, и в 2017 году был победителем «Тур де Ски».