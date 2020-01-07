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Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл престижную многодневку «Тур де ски»

7 января 2020, 04:59
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области
Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл многодневку «Тур де ски»
Тюменец Александр Большунов одержал победу в престижной гонке «Тур де Ски», которая проходила в Италии, сообщили в Росгвардии.
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Тюмень

«Победу по итогам всех гонок одержал инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации лейтенант Александр Большунов», — говорится в сообщении.

В итоговых день соревнований россиянин пришел к финишу третьим, но набрал больше всех очков по итогам соревнований. Это первая победа тюменца в «Тур де Ски».

Серебро также досталось россиянину, Сергею Устюгову. Он уже участвовал в подобных гонках, и в 2017 году был победителем «Тур де Ски».

#Новости#Росгвардия#Спорт#Тюмень#Мария Райтер
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