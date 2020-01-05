В Ялуторовском районе мужчина пытался убить знакомого доской

Выйдя на улицу, мужчина увидел возле дома деревянную доску. Схватив ее, он вернулся обратно в квартиру и стал угрожать убийством. После словесной перепалки, подозреваемый нанес несколько ударов хозяину квартиры этой доской. Пострадавшему вызвали скорую помощь, тут же приехала и полиция, которая доставила буйствовавшего ялуторовчанина в отделение. В отношении его возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.