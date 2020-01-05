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В Ялуторовском районе мужчина пытался убить знакомого доской

5 января 2020, 13:35
Фото: 1Mi
Полицейские задержали мужчину за нападение на знакомого
В Ялуторовском районе нетрезвый житель напал на мужчину, желая получить алкоголь, сообщает Вслух.ру с ссылкой на региональное УМВД.
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Полиция

«По предварительной версии, 31-летний житель пришел к своему знакомому и попросил дать ему в долг алкоголь, но получил отказ, что его сильно расстроило», пишет Вслух.ру с ссылкой на пресс-службу МЧС по Тюменской области».

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Выйдя на улицу, мужчина увидел возле дома деревянную доску. Схватив ее, он вернулся обратно в квартиру и стал угрожать убийством. После словесной перепалки, подозреваемый нанес несколько ударов хозяину квартиры этой доской. Пострадавшему вызвали скорую помощь, тут же приехала и полиция, которая доставила буйствовавшего ялуторовчанина в отделение. В отношении его возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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