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В центре Тюмени росгвардейцы вмешались в пьяную драку

13 октября 2019, 13:45
Фото: pixabay.com
Ночью в выходные росгрардейцам пришлось разнимать пьяных посетителей кафе.
Сюжет
Тюмень

Накануне, 12 октября, посиделки мужчин закончились конфликтом и потасовкой. Как сообщает 72.RU, поссориться тюменцы успели еще в заведении. Пресечь конфликт попытались администратор кафе и охранник, но мужчины проявили явную агрессию. Подвыпившие посетители стали им угрожать. Сотрудница заведения нажала тревожную кнопку и вызвала силовиков.

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Пока администратор объясняла росгвардейцам причину вызова, пьяные гости, выйдя на улицу, продолжили выяснять отношения рядом с кафе и проявили агрессию уже в отношении сотрудников. Правонарушители были доставлены в отдел полиции.

#Новости#Росгвардия#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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