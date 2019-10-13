В центре Тюмени росгвардейцы вмешались в пьяную драку

Накануне, 12 октября, посиделки мужчин закончились конфликтом и потасовкой. Как сообщает 72.RU, поссориться тюменцы успели еще в заведении. Пресечь конфликт попытались администратор кафе и охранник, но мужчины проявили явную агрессию. Подвыпившие посетители стали им угрожать. Сотрудница заведения нажала тревожную кнопку и вызвала силовиков.
Пока администратор объясняла росгвардейцам причину вызова, пьяные гости, выйдя на улицу, продолжили выяснять отношения рядом с кафе и проявили агрессию уже в отношении сотрудников. Правонарушители были доставлены в отдел полиции.