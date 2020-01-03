Новый год превращается для тюменцев в большие очереди и пробки на загородных дорогах

Горожане стараются не сидеть дома и по возможности выезжают на базы отдыха или загородные частные дома. Здесь есть большое количество возможных развлечений – катание на горках, конька, сноуборд, лыжи. Между тем 3 января около базы отдыха «Боровое» образовалась шестикилометровая пробка. Некоторые люди даже прошлись по обочине пешком – это оказалось быстрее чем на автомобиле.
"Подобные пробки возникли 30 декабря, когда люди устремились за покупками в магазины", - отмечают СМИ.
Но даже попав на турбазу вам может не хватить инвентаря. Людям рекомендуют приезжать утром. На городских горках и в парках тоже очереди. Дети и их родители поднимаются на горку 15-20 минут.