Новый год превращается для тюменцев в большие очереди и пробки на загородных дорогах

Горожане стараются не сидеть дома и по возможности выезжают на базы отдыха или загородные частные дома. Здесь есть большое количество возможных развлечений – катание на горках, конька, сноуборд, лыжи. Между тем 3 января около базы отдыха «Боровое» образовалась шестикилометровая пробка. Некоторые люди даже прошлись по обочине пешком – это оказалось быстрее чем на автомобиле.