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Новый год превращается для тюменцев в большие очереди и пробки на загородных дорогах

3 января 2020, 13:49
Фото: instagram.com
Новый год
Праздничные выходные превратились для тюменцев в многочисленные пробки и очереди, сообщает 72.ru.

Горожане стараются не сидеть дома и по возможности выезжают на базы отдыха или загородные частные дома. Здесь есть большое количество возможных развлечений – катание на горках, конька, сноуборд, лыжи. Между тем 3 января около базы отдыха «Боровое» образовалась шестикилометровая пробка. Некоторые люди даже прошлись по обочине пешком – это оказалось быстрее чем на автомобиле.

"Подобные пробки возникли 30 декабря, когда люди устремились за покупками в магазины", - отмечают СМИ.

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Но даже попав на турбазу вам может не хватить инвентаря. Людям рекомендуют приезжать утром. На городских горках и в парках тоже очереди. Дети и их родители поднимаются на горку 15-20 минут.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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