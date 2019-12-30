В Заводоуковске нашли тело числившегося в розыске мужчины

«Тело Алексея Букина без признаков криминальной смерти обнаружили вчера. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
Тело мужчины нашли около городской свалки, а рядом с ним — бутылку спиртного и машину, на которой он уехал из дома, пишет 72.RU со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, он мог покончить с собой», — сообщает портал.
Напомним, родственники опубликовали объявление о розыске 33-летнего Алексея Букина 25 декабря. По их словам, мужчина уехал из дома в село Першино на своей «Ниве» белого цвета. Водителей просили проверить видеорегистраторы, на которые мог попасть сам Букин или его машины.