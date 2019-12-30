В Заводоуковске нашли тело числившегося в розыске мужчины

Напомним, родственники опубликовали объявление о розыске 33-летнего Алексея Букина 25 декабря. По их словам, мужчина уехал из дома в село Першино на своей «Ниве» белого цвета. Водителей просили проверить видеорегистраторы, на которые мог попасть сам Букин или его машины.