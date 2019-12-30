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В Заводоуковске нашли тело числившегося в розыске мужчины

30 декабря 2019, 06:49
Фото: Наш город / 1Mi
В Заводоуковске нашли тело числившегося в розыске мужчины
Волонтеры сообщили об окончании поисков молодого жителя Заводоуковска. В Следственном комитете подтвердили информацию о смерти мужчины.
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Тюмень

«Тело Алексея Букина без признаков криминальной смерти обнаружили вчера. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Тело мужчины нашли около городской свалки, а рядом с ним — бутылку спиртного и машину, на которой он уехал из дома, пишет 72.RU со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, он мог покончить с собой», — сообщает портал.

В Заводоуковске третьи сутки разыскивают молодого человека
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Напомним, родственники опубликовали объявление о розыске 33-летнего Алексея Букина 25 декабря. По их словам, мужчина уехал из дома в село Першино на своей «Ниве» белого цвета. Водителей просили проверить видеорегистраторы, на которые мог попасть сам Букин или его машины.

#Новости#Розыск#Следственный комитет#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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