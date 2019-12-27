Затопивший дороги в центре Тюмени прорыв устранили

«Специалисты «Росводоканал Тюмень» устранили последствия повреждения водовода в центре Тюмени со значительным опережением установленных нормативами сроков для проведения подобных работ. Водоснабжение восстановлено в 6 часов 40 минут», - рассказали в организации.
За ночь рабочие собрали большую часть воды, которая затопила дорогу. Работы велись параллельно с ремонтом водовода.
ЧП случилось около 17 часов 26 декабря. Во время работ строители повредили трубу, и вода хлынула на дорогу в районе Нефтегазового университета. Инцидент осложнил ситуацию с пробками, вызванными снегопадом и работой техники по расчистке улиц.
На время ремонта водовода «Росводоканал Тюмень» отключил воду в 21 жилом доме в районе аварии, а также в двух детских садах и гимназии. Для жителей организовали подвоз воды.