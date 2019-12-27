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Затопивший дороги в центре Тюмени прорыв устранили

27 декабря 2019, 05:54
Фото: pixabay.com
Потоп на дороге в центре Тюмени ликвидировали
«Росводоканал Тюмень» сообщил, что водоснабжение в жилых домах в районе пересечения улиц Мелькайте и 50 лет Октября восстановлено.

«Специалисты «Росводоканал Тюмень» устранили последствия повреждения водовода в центре Тюмени со значительным опережением установленных нормативами сроков для проведения подобных работ. Водоснабжение восстановлено в 6 часов 40 минут», - рассказали в организации.

В Тюмени в районе перекрестка улиц Мельникайте и 50 лет Октября затопило дороги
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За ночь рабочие собрали большую часть воды, которая затопила дорогу. Работы велись параллельно с ремонтом водовода.

ЧП случилось около 17 часов 26 декабря. Во время работ строители повредили трубу, и вода хлынула на дорогу в районе Нефтегазового университета. Инцидент осложнил ситуацию с пробками, вызванными снегопадом и работой техники по расчистке улиц.

В центре Тюмени 21 дом остался без воды из-за потопа на дороге
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На время ремонта водовода «Росводоканал Тюмень» отключил воду в 21 жилом доме в районе аварии, а также в двух детских садах и гимназии. Для жителей организовали подвоз воды.

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