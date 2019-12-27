В центре Тюмени 21 дом остался без воды из-за потопа на дороге

«Водоснабжение было ограничено по адресам: ул. 50 лет Октября, 43, 51, 55; ул. Мельникайте, 46, 46а, 48, 50, 50а, 50б, 52, 58, 64; ул. Минская, 15, 15а; ул. Одесская, 38; ул. Харьковская, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60. Кроме того, в зону ограничения попали гимназия №12, детский сад 73 и два корпуса детского сада №101», - рассказали в «Росводоканале Тюмень».
Организован подвоз воды для жителей домов, оставшихся без водоснабжения.
Напомним, около 17 часов 26 декабря при проведении работ строители повредили водовод, и дорога в районе Нефтегазового университета оказалась затоплена. Это осложнило дорожную ситуацию. На улицах города наблюдались пробки, в том числе из-за обильного снегопада и снегоуборочной техники.