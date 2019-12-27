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Владельцы «Сибура» стали богатейшими людьми в России

27 декабря 2019, 11:48
Фото: pixabay.com
Владельцы «Сибура» стали богатейшими людьми в России
Основные собственники «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко вошли в ТОП 5 рейтинга самых богатых людей в РФ, сообщает Forbes.

Стоит отметить, что Михельсон за год разбогател почти на $6 млрд. Его состояние достигло отметки в 27 млрд долларов. Основной владелец корпорации «Новатэк» планирует в ближайшем будущем построить завод «Арктика СПГ-2» на Ямале. Миллиардер является владельцем акций компании «Сибур».

Тимченко нарастил капитал до 22 млрд долларов. Ему принадлежит 17% акций «Сибур».

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«Первую строчку рейтинга Forbes занял владелец «Норникеля» Владимир Потанин», - отмечают СМИ.

ГК «Сибур» требует со своего подрядчика ООО «Сибстройремонт» 599 млн рублей из-за срыва срока выполнения работ и выявленные недостатки по качеству строительства.

#Новости#Тюменская область#СИБУР#Александр Мязин#Общество
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