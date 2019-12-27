Владельцы «Сибура» стали богатейшими людьми в России

Стоит отметить, что Михельсон за год разбогател почти на $6 млрд. Его состояние достигло отметки в 27 млрд долларов. Основной владелец корпорации «Новатэк» планирует в ближайшем будущем построить завод «Арктика СПГ-2» на Ямале. Миллиардер является владельцем акций компании «Сибур».
Тимченко нарастил капитал до 22 млрд долларов. Ему принадлежит 17% акций «Сибур».
«Первую строчку рейтинга Forbes занял владелец «Норникеля» Владимир Потанин», - отмечают СМИ.
ГК «Сибур» требует со своего подрядчика ООО «Сибстройремонт» 599 млн рублей из-за срыва срока выполнения работ и выявленные недостатки по качеству строительства.