Владельцы «Сибура» стали богатейшими людьми в России

Стоит отметить, что Михельсон за год разбогател почти на $6 млрд. Его состояние достигло отметки в 27 млрд долларов. Основной владелец корпорации «Новатэк» планирует в ближайшем будущем построить завод «Арктика СПГ-2» на Ямале. Миллиардер является владельцем акций компании «Сибур».