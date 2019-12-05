Ноябрьские дела в тюменском арбитраже: самые активные – «дочки» Сибура

«Запсибнефтехим» vs «Сибстройремонт»
«Запсибнефтехим» обратился в тюменский арбитраж 5 ноября с требованием взыскать с «Сибстройремонт» 599,2 млн рублей штрафа по договору подряда от 21 января 2016 года. Разбирательство завязалось из-за расторгнутого контракта по невыполненным работам.
Спустя день, 6 ноября, суд принял дело к производству. Предварительное заседание состоится 16 декабря.
«Запсибнефтехим» является дочерней компанией «Сибура». Завод в сентябре получил первый пропилен с установки пиролиза мощностью 500 тыс. тонн в год.
Новосибирская компания «Сибстройремонт» занимается строительством, расчисткой стройплощадки, штукатурными, малярными и другими работами.
«НИПИгазпереработка» vs «Промфинстрой»
В нашем сборнике засветилась еще одна дочерняя компания «Сибура», а именно «НИПИгазпереработка», выступающая в этом деле в качестве истца. Обратиться в суд 19 ноября их побудила сумма 336,7 млн рублей. Именно столько денег «дочка» «Сибура» хочет получить от «Промфинстрой».
Но и это еще не все. Второе исковое заявление «НИПИгазпереработка» подала 20 ноября. Претензии все так же касаются взыскания неустойки. Сумма только поменьше – 262,9 млн рублей.
Оба дела суд принял к производству 21 ноября.
Предварительные судебные заседания состоятся 19 декабря.
«НИПИгазпереработка» является генподрядчиком Амурского газохимического комплекса.
Московская фирма «Промфинстрой» оказывает строительные услуги по всей стране.
Департамент имущественных отношений Нового Уренгоя vs «Стройсистема»
Чиновники хотят взыскать с тюменской строительной компании 248,3 млн рублей убытков. Для этого истец подал соответствующий иск в Арбитражный суд Тюменской области 21 ноября. На следующий день дело принято к производству. Предварительное судебное заседание состоится 23 декабря. Также истец ходатайствовал о присутствии на заседании с помощью видеосвязи, но суд отказал в прошении. Объяснил он это тем, что нет технической возможности по причине того, что практически в это же время видеосвязь будет использоваться по другому делу.
«Стройсистема» занималась строительством домов в Новом Уренгое. Но спустя время после сдачи в эксплуатацию жители пожаловались на разрушения зданий. Сама фирма признана банкротом.
«Синерджетик Проджектс» vs «ТЮМЕННЕФТЕГАЗ»
По этому разбирательству истец хочет получить от ответчика 215,6 млн рублей за исполнение обязательств по договорам подряда. Для этого представители «Синерджетик Проджектс» обратились 12 ноября в тюменский арбитраж. Через неделю суд принял заявление. Предварительное заседание назначено на 11 ноября.
«Синерджетик Проджектс» занимается строительством, производством электромонтажных и прочих работ.
«ТЮМЕННЕФТЕГАЗ» является «дочкой» «Роснефти». Транспортирует нефть с месторождения «Русское» на Ямале.