Ноябрьские дела в тюменском арбитраже: самые активные – «дочки» Сибура

Чиновники хотят взыскать с тюменской строительной компании 248,3 млн рублей убытков. Для этого истец подал соответствующий иск в Арбитражный суд Тюменской области 21 ноября. На следующий день дело принято к производству. Предварительное судебное заседание состоится 23 декабря. Также истец ходатайствовал о присутствии на заседании с помощью видеосвязи, но суд отказал в прошении. Объяснил он это тем, что нет технической возможности по причине того, что практически в это же время видеосвязь будет использоваться по другому делу.