Тюменка с младенцем не улетела на Мальдивы из-за долга по налогам

Женщина узнала о запрете покидать страну в Шереметьево, во время пересадки на рейс до города Мале на Мальдивах. Долг оплатили онлайн прямо в аэропорту, но запрет не был отменен: процедура обработки данных занимает не менее суток. Вместо поездки к океану семья вернулась в Тюмень.