Тюменка с младенцем не улетела на Мальдивы из-за долга по налогам

Женщина узнала о запрете покидать страну в Шереметьево, во время пересадки на рейс до города Мале на Мальдивах. Долг оплатили онлайн прямо в аэропорту, но запрет не был отменен: процедура обработки данных занимает не менее суток. Вместо поездки к океану семья вернулась в Тюмень.
Ишимец не смог уехать на юбилей брата в Казахстан. На границе его остановили из-за долга банку в 58 тыс. рублей. Ему пришлось вернуться в Ишим и оплатить задолженность, после чего ограничение было снято. 26 декабря он уехал к родственникам в соседнюю республику.
Наличие задолженности можно проверить на сайте ФССП России или на портале госуслуг. В службе судебных приставов напомнили, что сроки снятия запрета на выезд за границу зависят от того, как быстро информация о погашении задолженности поступит к приставу. Чтобы ускорить снятие запретов, гражданам посоветовали обращаться в подразделение судебных приставов лично.