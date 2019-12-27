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Тюменка с младенцем не улетела на Мальдивы из-за долга по налогам

27 декабря 2019, 05:28
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменка с младенцем не улетела на Мальдивы из-за долга по налогам
Жительница Тюмени с мужем и грудным ребенком не смогла вылететь на Мальдивы из-за 40 тыс. рублей долга по налогам, сообщили в УФССП по Тюменской области.
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Тюмень

Женщина узнала о запрете покидать страну в Шереметьево, во время пересадки на рейс до города Мале на Мальдивах. Долг оплатили онлайн прямо в аэропорту, но запрет не был отменен: процедура обработки данных занимает не менее суток. Вместо поездки к океану семья вернулась в Тюмень.

Ишимец не смог уехать на юбилей брата в Казахстан. На границе его остановили из-за долга банку в 58 тыс. рублей. Ему пришлось вернуться в Ишим и оплатить задолженность, после чего ограничение было снято. 26 декабря он уехал к родственникам в соседнюю республику.

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Наличие задолженности можно проверить на сайте ФССП России или на портале госуслуг. В службе судебных приставов напомнили, что сроки снятия запрета на выезд за границу зависят от того, как быстро информация о погашении задолженности поступит к приставу. Чтобы ускорить снятие запретов, гражданам посоветовали обращаться в подразделение судебных приставов лично.

#Новости#УФССП России по Тюменской области#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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