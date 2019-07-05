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Тюменец заплатил долги в размере 2 млн рублей и улетел в Болгарию

5 июля 2019, 13:01
Фото: pixabay.com
Тюменский предприниматель выплатил долг в размере 2 млн рублей, для снятия ограничений выезда за границу. После оплаты он смог вылететь в Болгарию.
Сюжет
Тюмень

По данным УФССП Тюменской области, тюменец проживает в Европе, но свой бизнес ведет в областной столице. В течении нескольких месяцев у него накопилось множество неоплаченных долгов за аренду офисных помещений департаментом имущественных отношений города.

В июне он в очередной раз вернулся в Тюмень, но вылететь обратно уже не смог. Приставы запретили ему покидать пределы Российской Федерации. В кратчайшие сроки бизнесмен оплатил возникшую задолженность и вылетел в Болгарию.

В середине 2018 года тюменка выплатила 236 тыс. рублей долга по ЖКХ, чтобы улететь отдыхать на Кипр. В прошлом году 60 тыс. горожан имели ограничения на выезд из страны по вступившим в силу исполнительным листам.

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#Новости#Судебные приставы#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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