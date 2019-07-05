Тюменец заплатил долги в размере 2 млн рублей и улетел в Болгарию

По данным УФССП Тюменской области, тюменец проживает в Европе, но свой бизнес ведет в областной столице. В течении нескольких месяцев у него накопилось множество неоплаченных долгов за аренду офисных помещений департаментом имущественных отношений города.
В июне он в очередной раз вернулся в Тюмень, но вылететь обратно уже не смог. Приставы запретили ему покидать пределы Российской Федерации. В кратчайшие сроки бизнесмен оплатил возникшую задолженность и вылетел в Болгарию.
В середине 2018 года тюменка выплатила 236 тыс. рублей долга по ЖКХ, чтобы улететь отдыхать на Кипр. В прошлом году 60 тыс. горожан имели ограничения на выезд из страны по вступившим в силу исполнительным листам.