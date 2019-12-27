Полковник тюменской полиции стал главой УМВД Хабаровского края

С 2013 года полковник возглавлял оперативную работу тюменского управления.
«Вместо Вырвича временно исполняющим обязанности назначен начальник уголовного розыска УМВД по Тюменской области Андрей Козлов», сообщили в УМВД Тюменской области.
Стоит отметить, что Андрей Козлов официально не вступил в должность. Решение должен принять Леонид Коломиец.
Бывший глава омской полиции Коломиец сменил на посту Юрия Алтынова. Он уволился из УМВД в ноябре 2019 года. Ожидается, что в ближайшее время в управлении произойдут кадровые перестановки.