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Полковник тюменской полиции стал главой УМВД Хабаровского края

27 декабря 2019, 13:51
Фото: 1Mi
Полковник тюменской полиции стал главой УМВД Хабаровского края
Бывший замначальника УМВД по Тюменской области Андрей Вырвич стал главой полиции Хабаровского края, сообщает пресс-служба УМВД по ТО.
Сюжет
Полиция

С 2013 года полковник возглавлял оперативную работу тюменского управления.

«Вместо Вырвича временно исполняющим обязанности назначен начальник уголовного розыска УМВД по Тюменской области Андрей Козлов», сообщили в УМВД Тюменской области.

Стоит отметить, что Андрей Козлов официально не вступил в должность. Решение должен принять Леонид Коломиец.

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Бывший глава омской полиции Коломиец сменил на посту Юрия Алтынова. Он уволился из УМВД в ноябре 2019 года. Ожидается, что в ближайшее время в управлении произойдут кадровые перестановки.

#Новости#Назначения#Полиция#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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