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В Тюмени скончался молодой парень, за жизнь которого боролись всей областью

18 декабря 2019, 08:06
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени скончался молодой парень, за жизнь которого боролись всей областью
В Тюмени от саркомы Юинка четвертой степени скончался студент Евгений Жиряков, сообщает megatyumen.ru.
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Тюмень

«Наш Женечка стал ангелом», — такая запись появилась сегодня утром в группе помощи.

Неравнодушные тюменцы собирали деньги на лечение молодого человека в немецком медицинском концерне «Асклепиос». В дальнейшем поддержку студенту решило оказать областное правительство.

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Известно, что все лето он активно занимался в тренажерном зале, катался на велосипеде. Периодически болезнь напоминала о себе ноющей болью в бедре. В сентябре Евгений поступил на первый курс факультета Технологии геологической разведки, а вскоре оказался прикован к больничной кровати из-за тяжелой патологии.

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