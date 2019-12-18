В Тюмени скончался молодой парень, за жизнь которого боролись всей областью

Известно, что все лето он активно занимался в тренажерном зале, катался на велосипеде. Периодически болезнь напоминала о себе ноющей болью в бедре. В сентябре Евгений поступил на первый курс факультета Технологии геологической разведки, а вскоре оказался прикован к больничной кровати из-за тяжелой патологии.