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В Увате добычей домушника стал телевизор и косметика

17 декабря 2019, 07:43
Фото: 1Mi
В Увате добычей домушника стал телевизор и косметика
В Уватском районе сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу по отпечатку пальца.
Сюжет
Тюмень

В полицию Увата обратилась женщина, которая заявила, что ее квартиру обокрали. В своем жилище она не было около полугода. Все это время за жилплощадью присматривал сын потерпевшей.

«При очередной проверке молодой человек обнаружил, что в квартире сломана оконная рама и пропал телевизор», - рассказали в полиции.

Парень рассказал о случившемся матери, которая, прибыв на место, обнаружила, что пропал не только телевизор, но и косметика, одежда и посуда. В общей сложности похищенное имущество было оценено в 400 тыс. рублей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев в квартире, которые и помогли установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1975 года рождения.

В его квартире был проведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили часть похищенного имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

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