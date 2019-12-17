В Увате добычей домушника стал телевизор и косметика

В полицию Увата обратилась женщина, которая заявила, что ее квартиру обокрали. В своем жилище она не было около полугода. Все это время за жилплощадью присматривал сын потерпевшей.
«При очередной проверке молодой человек обнаружил, что в квартире сломана оконная рама и пропал телевизор», - рассказали в полиции.
Парень рассказал о случившемся матери, которая, прибыв на место, обнаружила, что пропал не только телевизор, но и косметика, одежда и посуда. В общей сложности похищенное имущество было оценено в 400 тыс. рублей.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев в квартире, которые и помогли установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1975 года рождения.
В его квартире был проведен обыск, в ходе которого полицейские обнаружили часть похищенного имущества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением в жилище».