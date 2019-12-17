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Родители умершего курсанта ТВВИКУ обратились в Генпрокуратуру

17 декабря 2019, 13:25
Фото: ЧС Тюмень
Родители умершего курсанта ТВВИКУ обратились в Генпрокуратуру
Родители умершего 18-летнего курсанта ТВВИКУ подали заявление в Генпрокуратуру. Они просят проконтролировать расследование гибели сына, сообщает 72.ру.
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Тюмень

Все обстоятельства случившегося выясняют следователи военного СУ СКР Центрального военного округа. Отец 18-летнего курсанта отмечает, что их знакомят с материалами дела. Недавно они получили ответ от Генпрокуратуры РФ, где сказано, что «по материалам дела будет проведена проверка».

«Всё спустили вниз в Тюменскую область», - рассказал Станислав Баранов.

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Студент ТВВИКУ скончался 8 ноября в ОКБ № 2 через несколько часов после госпитализации. Врачи выяснили, что молодой человек заболел менингитом. О трагедии стало известно через четыре дня, о ней написали друзья Михаила Баранова.

#Новости#ТВВИКУ#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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