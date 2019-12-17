Родители умершего курсанта ТВВИКУ обратились в Генпрокуратуру

Все обстоятельства случившегося выясняют следователи военного СУ СКР Центрального военного округа. Отец 18-летнего курсанта отмечает, что их знакомят с материалами дела. Недавно они получили ответ от Генпрокуратуры РФ, где сказано, что «по материалам дела будет проведена проверка».
«Всё спустили вниз в Тюменскую область», - рассказал Станислав Баранов.
Студент ТВВИКУ скончался 8 ноября в ОКБ № 2 через несколько часов после госпитализации. Врачи выяснили, что молодой человек заболел менингитом. О трагедии стало известно через четыре дня, о ней написали друзья Михаила Баранова.