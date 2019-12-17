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Под Тюменью люди расстреляли собак из ружья

17 декабря 2019, 08:32
Фото: Наш город / 1Mi
Под Тюменью люди расстреляли собак из ружья
В Тюменском районе расстреляли двух собак. Однако в администрации муниципалитета не считают, что это произошло из-за конфликта между сторонниками и противниками домашних животных, сообщает URA.RU.

Один очевидец утверждает, что на животных в районе деревни Падерино охотились на квадроциклах несколько человек с ружьями.

«На Вайбере есть группа жителей Тюменского района. Там несколько человек постоянно пишут угрозы хозяевам собак. Говорят, что нужно уничтожать и бездомных, и домашних. Видимо, решили перейти от слов к действию, и застрелили двух собак недалеко от Падерино в поле. Обе собаки были в ошейниках», — рассказал он.

В администрации Тюменского района подтвердили, что среди местных жителей действительно есть недопонимание из-за содержания собак. Но расстрел животных под Падерино с этим не связан.

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«На животных, которых застрелили в поле, специально никто не охотился. Другой вопрос: как рядом с населенным пунктом оказалась странная компания с огнестрельным оружием», — подчеркнула пресс-секретарь главы Тюменского района Галина Евсеева.

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