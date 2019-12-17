Под Тюменью люди расстреляли собак из ружья

«На Вайбере есть группа жителей Тюменского района. Там несколько человек постоянно пишут угрозы хозяевам собак. Говорят, что нужно уничтожать и бездомных, и домашних. Видимо, решили перейти от слов к действию, и застрелили двух собак недалеко от Падерино в поле. Обе собаки были в ошейниках», — рассказал он.