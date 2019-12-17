Под Тюменью люди расстреляли собак из ружья

Один очевидец утверждает, что на животных в районе деревни Падерино охотились на квадроциклах несколько человек с ружьями.
«На Вайбере есть группа жителей Тюменского района. Там несколько человек постоянно пишут угрозы хозяевам собак. Говорят, что нужно уничтожать и бездомных, и домашних. Видимо, решили перейти от слов к действию, и застрелили двух собак недалеко от Падерино в поле. Обе собаки были в ошейниках», — рассказал он.
В администрации Тюменского района подтвердили, что среди местных жителей действительно есть недопонимание из-за содержания собак. Но расстрел животных под Падерино с этим не связан.
«На животных, которых застрелили в поле, специально никто не охотился. Другой вопрос: как рядом с населенным пунктом оказалась странная компания с огнестрельным оружием», — подчеркнула пресс-секретарь главы Тюменского района Галина Евсеева.