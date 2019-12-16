В Тюмени подросток упал с двухметровой высоты и получил серьезную травму

Бригада медиков госпитализировала пострадавшего в больницу. Молодой человек пожаловался, что ему плохо. Позже родители выяснили, что ребенок упал с двухметровой высоты.
«После падения даже потерял сознание, но после чувствовал себя нормально», - отметил пострадавший.
На следующий день в 12:00 родители вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
С 14 по 15 декабря, тюменские врачи оказали помощь 1 тыс. 383 жителям. В стационары доставлены 588 пациентов.