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В Тюмени подросток упал с двухметровой высоты и получил серьезную травму

16 декабря 2019, 13:07
Фото: 1Mi
В Тюмени подросток упал с двухметровой высоты и получил серьезную травму
В Тюмени 15-летний подросток упал с дерева и получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщают врачи ОКБ №2.
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Тюмень

Бригада медиков госпитализировала пострадавшего в больницу. Молодой человек пожаловался, что ему плохо. Позже родители выяснили, что ребенок упал с двухметровой высоты.

«После падения даже потерял сознание, но после чувствовал себя нормально», - отметил пострадавший.

На следующий день в 12:00 родители вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

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С 14 по 15 декабря, тюменские врачи оказали помощь 1 тыс. 383 жителям. В стационары доставлены 588 пациентов.

#Новости#Скорая помощь#Падения с высоты#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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