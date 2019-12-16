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Пьяный тюменец выстрелил в посетителя кафе

16 декабря 2019, 12:01
Фото: pixabay.com
Пьяный тюменец выстрелил в посетителя кафе
Под Тюменью пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Один из посетителей забрызгал его брюки пивом, сообщает УМВД по Тюменской области.
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УМВД

Житель областной столицы отдыхал в ярковское кафе. Выпив алкоголь, мужчина вышел на улицу, где стоял 23-летний молодой человек. У него из рук выпала банка пива и обрызгала злоумышленника. В результате конфликта 35-летний мужчина открыл огонь из пневматики.

«В настоящее время врачами устанавливается тяжесть причиненного вреда», - отметили в полиции.

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На данный момент против вооруженного мужчины возбуждено два уголовных дела за хулиганство и умышленное причинение вреда. К ответственности будет привлечен 25-летнего жителя Ярково. Мужчина заступился за брата.

#Новости#Стрельба#УМВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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