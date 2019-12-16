Пьяный тюменец выстрелил в посетителя кафе

Житель областной столицы отдыхал в ярковское кафе. Выпив алкоголь, мужчина вышел на улицу, где стоял 23-летний молодой человек. У него из рук выпала банка пива и обрызгала злоумышленника. В результате конфликта 35-летний мужчина открыл огонь из пневматики.