Пьяный тюменец выстрелил в посетителя кафе

Житель областной столицы отдыхал в ярковское кафе. Выпив алкоголь, мужчина вышел на улицу, где стоял 23-летний молодой человек. У него из рук выпала банка пива и обрызгала злоумышленника. В результате конфликта 35-летний мужчина открыл огонь из пневматики.
«В настоящее время врачами устанавливается тяжесть причиненного вреда», - отметили в полиции.
На данный момент против вооруженного мужчины возбуждено два уголовных дела за хулиганство и умышленное причинение вреда. К ответственности будет привлечен 25-летнего жителя Ярково. Мужчина заступился за брата.