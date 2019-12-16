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Адвокат: Шамсутдинов не надеялся погибнуть при расстреле сослуживцев

16 декабря 2019, 14:42
Фото: Минобороны РФ
Адвокат: Шамсутдинов не надеялся погибнуть при расстреле сослуживцев
Адвокат тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова 16 декабря заявил, что его подзащитный не рассчитывал погибнуть после расстрела сослуживцев, сообщает URA.RU.

«Я только сегодня с ним разговаривал, мы много моментов обсудили, но разглашать эту информацию я не стану в интересах самого подследственного», - отметил адвокат Равиль Тугушев.

Известно, что Шамсутдинову продлили арест на четыре месяца. В ближайшее время он должен отправиться в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

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Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим военной части 25 октября. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое остаются в реанимации. Срочника защищают два известных адвоката.

#Новости#Солдаты#Суды#Александр Мязин#Общество
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