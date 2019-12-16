Адвокат: Шамсутдинов не надеялся погибнуть при расстреле сослуживцев

«Я только сегодня с ним разговаривал, мы много моментов обсудили, но разглашать эту информацию я не стану в интересах самого подследственного», - отметил адвокат Равиль Тугушев.
Известно, что Шамсутдинову продлили арест на четыре месяца. В ближайшее время он должен отправиться в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим военной части 25 октября. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое остаются в реанимации. Срочника защищают два известных адвоката.