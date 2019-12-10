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Номинант на Нобелевскую премию мира назвала тюменского солдата героем

10 декабря 2019, 12:17
Фото: pixabay.com
Номинант на Нобелевскую премию мира назвала тюменского солдата героем
Номинант на Нобелевскую премию мира Элла Полякова назвала солдата Рамиля Шамсутдинова героем нашего времени. Она полагает, что тюменец стал жертвой дедовщины, сообщает URA.RU.

«Рамиль Шамсутдинов, можно сказать, ценой своей жизни заявил о проблемах с дедовщиной в армии, поэтому он и герой нашего времени. Почему-то никто сейчас не пытается его понять. Все смотрят на случившееся только с одной стороны: что он расстрелял людей», — пояснила Элла Полякова.

Она рекомендовала отцу стрелка обратиться за консультациями в организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

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Шамсутдинов 25 октября расстрелял 10 сослуживцев войсковой части Забайкалья. По его словам, он не хотел быть изнасилованным.

#Новости#Солдаты#Тюменская область#Дедовщина#Александр Мязин#Общество
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