Номинант на Нобелевскую премию мира назвала тюменского солдата героем

«Рамиль Шамсутдинов, можно сказать, ценой своей жизни заявил о проблемах с дедовщиной в армии, поэтому он и герой нашего времени. Почему-то никто сейчас не пытается его понять. Все смотрят на случившееся только с одной стороны: что он расстрелял людей», — пояснила Элла Полякова.
Она рекомендовала отцу стрелка обратиться за консультациями в организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга».
Шамсутдинов 25 октября расстрелял 10 сослуживцев войсковой части Забайкалья. По его словам, он не хотел быть изнасилованным.