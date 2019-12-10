Номинант на Нобелевскую премию мира назвала тюменского солдата героем

«Рамиль Шамсутдинов, можно сказать, ценой своей жизни заявил о проблемах с дедовщиной в армии, поэтому он и герой нашего времени. Почему-то никто сейчас не пытается его понять. Все смотрят на случившееся только с одной стороны: что он расстрелял людей», — пояснила Элла Полякова.