Тюменские кинологи рассказали о правилах поведения при встрече с бездомной собакой

Основной совет — игнорирование. На собаку нельзя смотреть, особенно — в глаза, животное воспринимает это как вызов.
«Не обращайте на пса внимания, идите спокойно и постарайтесь его обойти. Если собака начала рычать, можно спокойно сказать „Фу, нельзя“», — отмечено в сообщении.
При нападении собаку можно отпугнуть палкой, зонтом, сумкой или пакетом. Она испугается даже брошенных в нее мелочи или ключей.
Служба МКУ «ЛесПаркХоз занимается отловом бездомных животных. По поводу бродячих собак можно позвонить по телефону 44-54-02.