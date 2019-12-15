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Тюменские кинологи рассказали о правилах поведения при встрече с бездомной собакой

15 декабря 2019, 06:36
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменские кинологи рассказали о правилах поведения при встрече с бездомной
Тюменские кинологи рассказали, что делать при встрече с бездомной собакой, сообщает АиФ Тюмень.
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Тюмень

Основной совет — игнорирование. На собаку нельзя смотреть, особенно — в глаза, животное воспринимает это как вызов.

«Не обращайте на пса внимания, идите спокойно и постарайтесь его обойти. Если собака начала рычать, можно спокойно сказать „Фу, нельзя“», — отмечено в сообщении.

При нападении собаку можно отпугнуть палкой, зонтом, сумкой или пакетом. Она испугается даже брошенных в нее мелочи или ключей.

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Служба МКУ «ЛесПаркХоз занимается отловом бездомных животных. По поводу бродячих собак можно позвонить по телефону 44-54-02.

#Новости#Кинологи#Бродячие собаки#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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