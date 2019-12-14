В России определили самый дорогой проезд на поезде в новогодние праздники

"Рейтинг был составлен на основе 10 железнодорожных билетов. Цены указаны в одну сторону", - отмечается в сообщении.
Таким образом, шесть билетов из десяти были приобретены для поездок внутри России. Самым дорогим оказался жд-проезд из Тюмени во Владивосток за 56 тыс. рублей.
А пять самых дорогих билетов из десяти были куплены иностранцами. Три американца поедут на поезде в купе по маршруту Москва — Владивосток от 23 до 29 тыс. рублей. И два проездных в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск приобрели корейцы. За свою поездку они заплатили почти по 40 тыс. рублей.
Четыре взяли на международные рейсы: в Берлин, Ригу, Днепр. Больше всего турист заплатил за путешествие в Ригу – 26 тыс. рублей.
В рейтинге оказался заказ семьи из трех человек, которая поедет из Москвы в Барнаул в купе без соседей за 65 058 рублей.