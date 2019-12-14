В России определили самый дорогой проезд на поезде в новогодние праздники

А пять самых дорогих билетов из десяти были куплены иностранцами. Три американца поедут на поезде в купе по маршруту Москва — Владивосток от 23 до 29 тыс. рублей. И два проездных в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск приобрели корейцы. За свою поездку они заплатили почти по 40 тыс. рублей.