В Тюмени уволили главу Археологического музея, замешанную в скандале с картинами

Четыре года назад Хвостанцева работала в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Она вместе с Шакурской вынесла картины художника Юрия Рыбьякова. Через некоторое время Владимир Якушев подарил одну из них Дмитрию Кобылкину. Об этом рассказал Иван Ургант, вызвав скандал. Хвостанцева и Шакурская были уволены со своих должностей.