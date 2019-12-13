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В Тюмени уволили главу Археологического музея, замешанную в скандале с картинами

13 декабря 2019, 10:43
Фото: pixabay.com
В Тюмени уволили главу Археологического музея, замешанную в скандале
В Тюмени уволена глава Археологического музея — заповедника на озере Андреевском, которая в 2015 году стала участницей скандала с выносом картин из музея ИЗО, сообщает URA.RU.
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Тюмень

Наталью Хвостанцеву уволили «за один день». Этому мог способствовать конфликт со Светланой Сидоровой.

«Видимо, что-то не поделила с гендиректором Тюменского музейно-просветительского объединения», - отметил собеседник издания.

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Четыре года назад Хвостанцева работала в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Она вместе с Шакурской вынесла картины художника Юрия Рыбьякова. Через некоторое время Владимир Якушев подарил одну из них Дмитрию Кобылкину. Об этом рассказал Иван Ургант, вызвав скандал. Хвостанцева и Шакурская были уволены со своих должностей.

#Новости#Музеи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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