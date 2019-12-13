В Тюмени уволили главу Археологического музея, замешанную в скандале с картинами

Наталью Хвостанцеву уволили «за один день». Этому мог способствовать конфликт со Светланой Сидоровой.
«Видимо, что-то не поделила с гендиректором Тюменского музейно-просветительского объединения», - отметил собеседник издания.
Четыре года назад Хвостанцева работала в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Она вместе с Шакурской вынесла картины художника Юрия Рыбьякова. Через некоторое время Владимир Якушев подарил одну из них Дмитрию Кобылкину. Об этом рассказал Иван Ургант, вызвав скандал. Хвостанцева и Шакурская были уволены со своих должностей.