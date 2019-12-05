Тюменский урбанист прокомментировал критику Ильи Варламова на музей имени Словцова

Оба строения не вписываются в историческую часть города, уверен Велижанин: «У любого здания должна быть уместность, контекст. Например, рядом с филармонией не стоит строить сарай, а рядом с драмтеатром — непонятное и не подходящую по стилю конструкцию. Наш исторический центр и так хаотично застроен, а мы опять какую-то непонятную штуку туда лепим. И с музеем такая же история. Было бы интересно узнать что хотел сказать своим проектом архитектор, который это здание проектировал. То, что это современно — возможно. То, что эта архитектура украшает — скорее всего, нет».