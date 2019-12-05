Тюменский урбанист прокомментировал критику Ильи Варламова на музей имени Словцова

Блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал рейтинг 100 самых уродливых зданий России. В него попали сразу 4 здания Тюменской области: окружной суд Югры в Ханты-Мансийске (93 место), тобольский ЗАГС (67 место), музейный комплекс им. Словцова в Тюмени (48 место) и сургутская школа изучения иностранных языков (35 место), более известная, как «сургутский Биг Бен». Самым уродливым строением, по мнению Варламова, стал универсальный зал "Саранск-Арена".
Мы попросили тюменского урбаниста Дмитрия Велижанина прокомментировать насколько справедливо Варламов оценил здание музея.
По мнению Дмитрия, Тюмень «огребает» заслуженно, поскольку такие знаковые объекты, как музейный комплекс и тюменская набережная должны делать через открытый конкурс. Желательно, чтобы конкурс был международным — это позволит привлечь архитекторов с мировым именем.
Знаковые здания нужно делать через архитектурный конкурс, как минимум, всероссийский. В идеале, конкурс должен быть международным, чтобы такие знаковые проекты строили архитекторы с именем. Тогда им будет стыдно делать плохо.Дмитрий Велижанин, урбанист
«Тюмень, действительно, заслуженно огребает, потому что многие вещи администрация делает без обсуждения с экспертным сообществом. Например, новая набережная, которую никто не видел, просто зхотели и сделали. Такой вот сюрприз тюменцам. Как и первая набережная. Изначально, это был очень интересный проект из трех частей: урбанистическая, историческая и садовая. В каждой части был заложен смысл и функционал, было очень продуманное направление, а получилось то, что имеем» — считает Дмитрий.
Говоря о музее Дмитрий опасается, что общежитие, которое собираются строить в логу реки Тюменки, будет такое же ужасное, как музей. Вдобавок ко всему, цветовой гаммой оно напоминает детский сад.
Оба строения не вписываются в историческую часть города, уверен Велижанин: «У любого здания должна быть уместность, контекст. Например, рядом с филармонией не стоит строить сарай, а рядом с драмтеатром — непонятное и не подходящую по стилю конструкцию. Наш исторический центр и так хаотично застроен, а мы опять какую-то непонятную штуку туда лепим. И с музеем такая же история. Было бы интересно узнать что хотел сказать своим проектом архитектор, который это здание проектировал. То, что это современно — возможно. То, что эта архитектура украшает — скорее всего, нет».
4 декабря Илья Варламов выпустил рейтинг «100 самых уродливых зданий России».
Блогер обосновал оценку музейного комплекса следующим образом: «Это что-то невероятно случайное. Это тот самый стиль, которую нейросети генерят, когда берется какое-то количество примитивных объемов и из них, как в калейдоскопе, появляется здание. Оно совершенно случайное, беспомощное и неуместное. В данном случае оно случайно выросло в Тюмени, как плесень, которая растет по всей стране, вот эти здания. Сейчас она выросла в Тюмени».
Жителям областной столицы Илья Варламов запомнился критикой набережной, которую он посчитал ужасной и насмешками над тюменцами, несогласными с его мнением.