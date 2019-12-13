В следующем году не следует ожидать резких изменений в стоимости нефти

Средняя цена нефти в 2019 году – примерно $60 за баррель. Фатих Бероль – глава МЭА заявил журналистам, что нефти на рынке много. По его словам, если не возникнет чрезвычайная «внешнеполитическая напряженность», то серьезных изменений стоимости ждать не стоит, сообщает oilcapital.ru.
Напомним, в декабре участники ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи на 500 000 баррелей в сутки. Для стран не входящих в организацию сокращение составляет 131 000 б/с, а для членов ОПЕК – 372 000 б/с.
Следующая встреча ОПЕК+ должно пройти в начале марта будущего года.