В следующем году не следует ожидать резких изменений в стоимости нефти

Средняя цена нефти в 2019 году – примерно $60 за баррель. Фатих Бероль – глава МЭА заявил журналистам, что нефти на рынке много. По его словам, если не возникнет чрезвычайная «внешнеполитическая напряженность», то серьезных изменений стоимости ждать не стоит, сообщает oilcapital.ru.