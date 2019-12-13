В полиции отреагировали на одиночный пикет у здания областного УМВД

Конфликт между Никитой Кышко Тимуром Муратовым произошел почти год назад. Сын бывшего начальника Калининского УМВД угрожал тюменцу пистолетом. Кышко с друзьями разоружил Тимура, после этого против него возбудили уголовное дело. В настоящий момент дело передано в суд.