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В полиции отреагировали на одиночный пикет у здания областного УМВД

13 декабря 2019, 17:00
Фото: 1Mi
В полиции отреагировали на одиночный пикет у здания областного УМВД
Представители УМВД по Тюменской области дали комментарий по поводу пикета около здания полиции в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Акцию протеста провел Никита Кышко. В УМВД отметили, что расследование по делу возбужденному в отношении человека, угрожавшего оружием ему, его жене и семье его друга - закончено. В ближайшее время тюменский суд примет решение.

«Уголовное дело возбуждено по статье 119 часть 1 УК РФ», - пояснили в МВД.

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Конфликт между Никитой Кышко Тимуром Муратовым произошел почти год назад. Сын бывшего начальника Калининского УМВД угрожал тюменцу пистолетом. Кышко с друзьями разоружил Тимура, после этого против него возбудили уголовное дело. В настоящий момент дело передано в суд.

#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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