Тюменская молодежь копит деньги на квартиру и пенсию

Молодые люди до 30 лет чаще всего копят деньги на недвижимость и поездки за рубеж. Ремонт квартиры и покупка машины занимают третье и четвертое место в желании потребителей. Почти 7% респондентов отметили, что предпочитают инвестировать деньги.