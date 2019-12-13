Тюменская молодежь копит деньги на квартиру и пенсию

Молодые люди до 30 лет чаще всего копят деньги на недвижимость и поездки за рубеж. Ремонт квартиры и покупка машины занимают третье и четвертое место в желании потребителей. Почти 7% респондентов отметили, что предпочитают инвестировать деньги.
«Около 4% опрошенных копят на грядущую пенсию», - отмечают представители банка.
По данным банка, до 70% россиян до 30 лет имеют сбережения. Большинство из них стараются копить постоянно. Около четверти опрошенных отмечают необходимость откладывать на чёрный день.
Лидером рейтинга является Санкт-Петербург. Далее следуют Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток.