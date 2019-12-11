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Доверчивая тюменка перевела «сотруднику банка» сотни тысяч рублей

11 декабря 2019, 03:16
Фото: 1Mi
Доверчивая тюменка перевела «сотруднику банка» сотни тысяч рублей
Тюменка поверила мошеннику, который представился сотрудником банка и перевела на его счет 230 тыс. рублей, рассказали в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Женщине поступил звонок от человека, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета неизвестные пытаются похитить деньги, чтобы предотвратить кражу, необходимо перевести на указанный счет необходимую сумму денег.

«Тюменка, не заметив подвоха, так и сделала и перевела на указанный счет 230 тыс. рублей», - рассказали в полиции.

О том, что попалась на уловки мошенников, 43-летняя женщина поняла, когда было уже поздно. Она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Злоумышленнику, если его найдут, может грозить до пяти лет колонии.

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#Новости#Мошенники#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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