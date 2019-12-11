Доверчивая тюменка перевела «сотруднику банка» сотни тысяч рублей

Женщине поступил звонок от человека, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с ее счета неизвестные пытаются похитить деньги, чтобы предотвратить кражу, необходимо перевести на указанный счет необходимую сумму денег.
«Тюменка, не заметив подвоха, так и сделала и перевела на указанный счет 230 тыс. рублей», - рассказали в полиции.
О том, что попалась на уловки мошенников, 43-летняя женщина поняла, когда было уже поздно. Она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Злоумышленнику, если его найдут, может грозить до пяти лет колонии.