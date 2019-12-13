Тюменец заплатит 11 тыс. рублей за нецензурные выражения

В материалах дела указано, что 3 июня 2019 года во дворе дома по улице Широтной, 158 корп.3 мужчина оскорбил честь и достоинство истца нецензурной бранью. В конце июля в рамках данного нарушения было вынесено административное постановление, тюменец заплатил штраф.