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Тюменец заплатит 11 тыс. рублей за нецензурные выражения

13 декабря 2019, 13:58
Фото: pixabay.com
Тюменец заплатит 10 тыс. рублей за нецензурные выражения
Тюменец заплатит 11 тыс. рублей за оскорбление женщины. Ленинский райсуд Тюмени 11 декабря вынес решение по гражданскому делу.
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Тюмень

В материалах дела указано, что 3 июня 2019 года во дворе дома по улице Широтной, 158 корп.3 мужчина оскорбил честь и достоинство истца нецензурной бранью. В конце июля в рамках данного нарушения было вынесено административное постановление, тюменец заплатил штраф.

Согласно статьи 12 Гражданского кодекса РФ в пользу пострадавшей назначена компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Приставы возбудили производство в отношении Мостострой-11 за неоплаченные штрафы
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«Честь и достоинство гражданина - нематериальные блага, принадлежащие ему от рождения», - пояснили в суде.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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