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Крупный банк требует с «АНПЗ-Продукт» 12 млрд рублей

13 декабря 2019, 10:44
Фото: pixabay.com
Крупный банк требует с «АНПЗ-Продукт» 12 млрд рублей
ПАО «Промсвязьбанк» требует с «АНПЗ-Продукт» 12 млрд рублей. Из них 320 млн рублей - сумма процентов за пользование кредитом, сообщает РБК.
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Тюмень

«Заявленные требования удовлетворены и включены в третью очередь реестра кредиторов», - сообщается в картотеке арбитражных дел.

На данный момент в отношении тюменской организации введена процедура наблюдения. В середине февраля будущего года арбитражный суд вновь рассмотрит иск о несостоятельности компании.

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Известно, что «Московский кредитный банк» требует с «АНПЗ-Продукт» более 4 млрд. Организация работает с 2007 года и занимается оптовой продажей топлива. С 2013 по 2018 год обороты корпорации выросли с 7 до 72 млрд рублей. Убыток «АНПЗ-Продукт» за прошлый год составил 640 млн рублей.

#Новости#Суды#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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