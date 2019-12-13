Крупный банк требует с «АНПЗ-Продукт» 12 млрд рублей

Известно, что «Московский кредитный банк» требует с «АНПЗ-Продукт» более 4 млрд. Организация работает с 2007 года и занимается оптовой продажей топлива. С 2013 по 2018 год обороты корпорации выросли с 7 до 72 млрд рублей. Убыток «АНПЗ-Продукт» за прошлый год составил 640 млн рублей.