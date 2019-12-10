Жена экс-главы Антипинского НПЗ пытается спасти активы мужа на 80 млн через развод

Ксения Лисовиченко хочет отсудить около 80 млн рублей – доли в уставных капиталах нескольких фирм и большое поместье в Тюмени. Эксперты полагают, что развод поможет вывести часть активов экс-главы АНПЗ и избежать возможности их изъятия.
«Наш город» 10 декабря сообщил, что сын Лисовиченко не стал комментировать развод отца.
«Я, честно говоря, не в курсе. Без комментариев», – пояснил Алексей.
В отношении бывшего директора Антипинского НПЗ возбуждено два уголовных дела. На данный момент он находится в бегах, в июне 2019 года он вылетел в Болгарию.