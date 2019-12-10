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Жена экс-главы Антипинского НПЗ пытается спасти активы мужа на 80 млн через развод

10 декабря 2019, 12:33
Фото: pixabay.com
Жена экс-главы Антипинского НПЗ пытается спасти активы мужа на 80 млн через
Жена бывшего главы Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко разводится с мужем для сохранения части имущество беглого олигарха, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

Ксения Лисовиченко хочет отсудить около 80 млн рублей – доли в уставных капиталах нескольких фирм и большое поместье в Тюмени. Эксперты полагают, что развод поможет вывести часть активов экс-главы АНПЗ и избежать возможности их изъятия.

«Наш город» 10 декабря сообщил, что сын Лисовиченко не стал комментировать развод отца.

«Я, честно говоря, не в курсе. Без комментариев», – пояснил Алексей.

Сын Геннадия Лисовиченко не стал комментировать возможный развод отца
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В отношении бывшего директора Антипинского НПЗ возбуждено два уголовных дела. На данный момент он находится в бегах, в июне 2019 года он вылетел в Болгарию.

#Новости#Разводы#Деньги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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