Сын Геннадия Лисовиченко не стал комментировать возможный развод отца

«Я, честно говоря, не в курсе. Без комментариев. Я такие вопросы не комментирую», – сказал в беседе с корреспондентом «Нашего города» Алексей Лисовиченко.
Информация о разводе Геннадия Лисовиченко со своей женой Ксенией появилась сегодня, 10 декабря. Как пишет 72.ru, супруга хочет отсудить имущество на сумму 79 млн рублей.
Геннадий Лисовиченко до ноября прошлого года занимал должность генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Этой осенью через суд он хотел взыскать с завода 10 млн долларов «золотого парашюта». Но это у него не получилось. Апелляция так же не помогла.
В отношении Лисовиченко возбуждено два уголовных дела. Ленинский районный суд Тюмени его заочно арестовал, а сам экс-гендиректор находится в бегах. Его местонахождение неизвестно.