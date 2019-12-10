Сын Геннадия Лисовиченко не стал комментировать возможный развод отца

Геннадий Лисовиченко до ноября прошлого года занимал должность генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Этой осенью через суд он хотел взыскать с завода 10 млн долларов «золотого парашюта». Но это у него не получилось. Апелляция так же не помогла.