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В Тюмени водитель манипулятора получил два года условно за смерть рабочего

12 декабря 2019, 11:47
Фото: 1Mi
В Тюмени водитель манипулятора получил два года условно за смерть рабочего
Тюменец, по вине которого погиб рабочий, получил два года условно. Центральный районный суд города огласил приговор 44-летнему водителю спецтехники, сообщает региональный СКР.
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Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2019 года обвиняемый получил в пользование грузовик Hyundai Gold. Машина была оборудована люлькой для высотных работ. Водитель должен был ежедневно проверять надёжность механизмов транспортного средства.

В июле обвиняемый заменил поврежденную люльку. При этом конструкция была закреплена ненадежно. Через несколько дней люлька отвалилась с находившимся в ней рабочим. Пострадавший получил множественные переломы и скончался в больнице после госпитализации.

В Тюмени виновника смерти рабочего на производстве приговорили к условному сроку
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«Суд приговорил тюменца к двум годам условно с испытательным сроком в два года», - отмечают СМИ.

#Новости#Причинение смерти по неосторожности#СКР#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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