В Тюмени водитель манипулятора получил два года условно за смерть рабочего

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2019 года обвиняемый получил в пользование грузовик Hyundai Gold. Машина была оборудована люлькой для высотных работ. Водитель должен был ежедневно проверять надёжность механизмов транспортного средства.
В июле обвиняемый заменил поврежденную люльку. При этом конструкция была закреплена ненадежно. Через несколько дней люлька отвалилась с находившимся в ней рабочим. Пострадавший получил множественные переломы и скончался в больнице после госпитализации.
«Суд приговорил тюменца к двум годам условно с испытательным сроком в два года», - отмечают СМИ.