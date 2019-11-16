В Тюмени виновника смерти рабочего на производстве приговорили к условному сроку

Как сообщает ТРГ «Вслух.ru», в Тюмени мужчину, по вине которого летом на производстве погиб рабочий, приговорили к 2 годам условного срока с аналогичным испытательным сроком.
44-летнего водителя бортового грузовика Хёндэ Голд суд признал виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ.
Перед началом работ водитель должен был осматривать бортовой грузовик и механизмы, которые были на нём установлены. Транспортное средство было оборудовано люлькой не от завода-изготовителя.
В начале июля мужчина сам заменил неисправную люльку на другую. А затем использовал для фиксации люльки неподходящий болт.
Водитель не проверил качество крепления люльки. Крепление люльки не выдержало, и рабочий вместе с ней упал с высоты 5 метров. В результате падения рабочий погиб.
Трагедия произошла 12 июля в 9.30 в тюменском цехе на улице Новгородская.