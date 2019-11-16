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В Тюмени виновника смерти рабочего на производстве приговорили к условному сроку

16 ноября 2019, 06:39
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени виновника смерти рабочего на производстве приговорили к условному
В Тюмени осудили на условный срок мужчину, из-за неосторожных действий которого на производстве погиб рабочий.
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Тюмень

Как сообщает ТРГ «Вслух.ru», в Тюмени мужчину, по вине которого летом на производстве погиб рабочий, приговорили к 2 годам условного срока с аналогичным испытательным сроком.

44-летнего водителя бортового грузовика Хёндэ Голд суд признал виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ.

Перед началом работ водитель должен был осматривать бортовой грузовик и механизмы, которые были на нём установлены. Транспортное средство было оборудовано люлькой не от завода-изготовителя.

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В начале июля мужчина сам заменил неисправную люльку на другую. А затем использовал для фиксации люльки неподходящий болт.

Водитель не проверил качество крепления люльки. Крепление люльки не выдержало, и рабочий вместе с ней упал с высоты 5 метров. В результате падения рабочий погиб.

Трагедия произошла 12 июля в 9.30 в тюменском цехе на улице Новгородская.

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