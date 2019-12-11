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Житель Ишима добился выплаты страховки от Сбербанка за смерть матери

11 декабря 2019, 11:29
Фото: Наш город / 1Mi
Житель Ишима добился выплаты страховки за смерть матери от Сбербанка
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» отказывалось от выплаты суммы страхового возмещения за смерть своего заемщика. Ишимский районный суд вынес решение о страховом возмещении равном сумме задолженности на день смерти заемщика.
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Тюмень

«Решение не вступило в законную силу», — сообщают на сайте суда.

В суд обратился сын погибшей. Его мать заключила с ПАО Сбербанк договор личного страхования жизни и здоровья. После смерти женщины мужчина попросил у «Сбербанк страхование жизни» выплатить страховое возмещение, но ему было отказано.

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Выяснилось, что на момент подписания договора страхования заемщику не было диагностировано заболевания, от которого тот впоследствии умер. Поэтому суд частично удовлетворил исковые требования. Смерть заемщика признана страховым случаем.

#Новости#Ишим#Тюменская область#Сбербанк#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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