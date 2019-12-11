Житель Ишима добился выплаты страховки от Сбербанка за смерть матери

«Решение не вступило в законную силу», — сообщают на сайте суда.
В суд обратился сын погибшей. Его мать заключила с ПАО Сбербанк договор личного страхования жизни и здоровья. После смерти женщины мужчина попросил у «Сбербанк страхование жизни» выплатить страховое возмещение, но ему было отказано.
Выяснилось, что на момент подписания договора страхования заемщику не было диагностировано заболевания, от которого тот впоследствии умер. Поэтому суд частично удовлетворил исковые требования. Смерть заемщика признана страховым случаем.