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В Тюмени выписали из больницы последних двух пострадавших от гаффской болезни

11 декабря 2019, 10:52
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени выписали из больницы последних двух пострадавших от гаффской болез
В Тюменской области врачи выписали последних двух пациентов, которые пострадали от редкой гаффской болезни, сообщает областной департамент здравоохранения.

«Они находились в тяжелом состоянии и проходили лечение в областной клинической больнице № 1», — отмечается в сообщении.

Оба пациента страдали от полиорганной недостаточности, были подключены к аппарату «искусственная почка» и искусственной вентиляции легких.

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Женщина накануне была выписана из ОКБ№ 1. Она будет проходить восстановление в амбулаторном режиме. Ее состояние считается удовлетворительным. Мужчина две недели назад был переведен для восстановления в Областной лечебно-реабилитационный центр. На сегодня он готовится к выписке с компенсацией неврологического статуса в удовлетворительном состоянии.

#Новости#Медицина#Тюменская область#ОКБ №1#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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