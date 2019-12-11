В Тюмени выписали из больницы последних двух пострадавших от гаффской болезни

«Они находились в тяжелом состоянии и проходили лечение в областной клинической больнице № 1», — отмечается в сообщении.
Оба пациента страдали от полиорганной недостаточности, были подключены к аппарату «искусственная почка» и искусственной вентиляции легких.
Женщина накануне была выписана из ОКБ№ 1. Она будет проходить восстановление в амбулаторном режиме. Ее состояние считается удовлетворительным. Мужчина две недели назад был переведен для восстановления в Областной лечебно-реабилитационный центр. На сегодня он готовится к выписке с компенсацией неврологического статуса в удовлетворительном состоянии.