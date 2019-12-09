В Тюмени эксперимент с мышами не подтвердил заражение гаффской болезнью от рыбы

Исследователи взяли из местного водоёма несколько карасей. При этом опасных токсинов в них не нашли. Эксперимент продолжался почти 17 суток, но его результат был отрицательным. Более того, специалисты провели гистологическое исследование, никаких отклонений ими не установлено.
«В этот период клинических признаков АТПМ не выявлено», - заключили лаборанты.
Это может свидетельствовать о том, что точная причина вспышки гаффской болезни не установлена. Данные получены 12 ноября.
Гаффская болезнь поразила девять жителей региона. Двое из них находились в реанимации. Предполагается, что источником отравления располагался в Андреевском озере Тобольского района.