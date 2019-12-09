В Тюмени эксперимент с мышами не подтвердил заражение гаффской болезнью от рыбы

Исследователи взяли из местного водоёма несколько карасей. При этом опасных токсинов в них не нашли. Эксперимент продолжался почти 17 суток, но его результат был отрицательным. Более того, специалисты провели гистологическое исследование, никаких отклонений ими не установлено.