nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени эксперимент с мышами не подтвердил заражение гаффской болезнью от рыбы

9 декабря 2019, 13:19
Фото: pixabay.com
В Тюмени эксперимент с мышами не подтвердил заражение гаффской болезнью от
В Тюменской области проведен эксперимент с мышами. Их накормили предположительно опасной рыбой из деревни Ачиры, но животные не заболели, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

Исследователи взяли из местного водоёма несколько карасей. При этом опасных токсинов в них не нашли. Эксперимент продолжался почти 17 суток, но его результат был отрицательным. Более того, специалисты провели гистологическое исследование, никаких отклонений ими не установлено.

«В этот период клинических признаков АТПМ не выявлено», - заключили лаборанты.

Это может свидетельствовать о том, что точная причина вспышки гаффской болезни не установлена. Данные получены 12 ноября.

Жители трех деревень получат единовременные выплаты из-за гаффской болезни
Узнать подробнее

Гаффская болезнь поразила девять жителей региона. Двое из них находились в реанимации. Предполагается, что источником отравления располагался в Андреевском озере Тобольского района.

#Новости#Болезни#Лаборатория#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25